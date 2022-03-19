VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli
İstanbul'da kar hava trafiğini de olumsuz etkiledi
Çanakkale-Boğaz hattında 1 haftalık yeni sefer düzenlemesi
Kanada'da namaz kılanlara biber gazı ve baltalı saldırı girişimi
İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da kanaat önderleriyle buluştu
BUDO seferlerine 'olumsuz hava' engeli
Türkiye'de 17 bin 328 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da motosiklet ve motokuryeler yarın trafiğe çıkabilecek
Kars-Iğdır kara yolunda tipi: Mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı
1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında yer aldı
Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza! 18 araç birbirine girdi
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Eskişehir'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi
Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne sürücüler yoğun ilgi gösterdi
2 terörist daha artık etkisiz!
Çanakkale Köprüsü mühendislerine Başkan Erdoğan sürprizi
Bakan Nebati açıkladı: Göstergeler iyi
Gençler Çanakkale Zaferi'ni unutmadı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan FETÖ ile mücadele açıklaması
Geleceğin petrolünde devrim! Çığır açacak
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım
CHP, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı
19 Mart 2022 Cumartesi 22:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 22:31:00

Kanada'da namaz kılanlara biber gazı ve baltalı saldırı girişimi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kanada'nın Mississauga kentinde bir kişi, Dar Al-Tevhid Camisi'nde sabah namazı kılanlara biber gazı sıktı ve baltayla saldırmak istedi.

Kanada'da Dar Al-Tevhid Cami İmamı İbrahim Hindy, elinde biber gazı ve balta bulunan bir saldırganın, sabah namazına hazırlananlara zarar veremeden durdurulduğunu açıkladı.

Hindy, "Cemaat, bir adamın elinde balta ile onlara biber gazı sıktığını gördü. Görünüşe göre herkese gaz sıkmak ve baltayla saldırmak gayesindeydi." dedi.

"Ciddi bir yaralanma yok ancak birçok kişi biber gazının etkisinde kaldı"

Cemaatten 19 yaşındaki bir gencin, saldırganı durdurduğunu belirten Hindy, "Genç adam, saldırganı alaşağı etmeyi başardı ve polis gelene kadar cemaatle birlikte etkisiz halde tuttular." diye konuştu.

Hindy, cemaatten kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmadığını ancak birçok kişinin biber gazının etkisinde kaldığını kaydetti.

Peel Bölge Polisi, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Etiketler : Kanada İbrahim Hindy camiye saldırı
Müziğe el attı

Müziğe el attı
En çok satanlar listesinde

En çok satanlar listesinde
'Zor rolleri seviyorum'

'Zor rolleri seviyorum'
Virüs sarstı

Virüs sarstı
Mayısta gelin olacak

Mayısta gelin olacak
Hayalindeki rolü anlattı

Hayalindeki rolü anlattı
İftar yemekleri Pelin'den

İftar yemekleri Pelin'den
Tam 43 yıl olmuş

Tam 43 yıl olmuş
Yüzüğünü sakladı

Yüzüğünü sakladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER