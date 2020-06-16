  • BIST
    109556
  • Dolar
    6,8320
  • Euro
    7,7474
  • Altın
    379,3260
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
Trablus'ta tuzaklanan mayınlar nedeniyle bir sivil daha hayatını kaybetti
Trump, Almanya'daki asker sayısını 25 bine düşüreceklerini duyurdu
Ali Koç'tan transfer açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den, 'koronavirüs' uyarısı
DSÖ'den Çin için 'ikinci dalga' uyarısı! 50 gündür tek vaka görülmemişti
ABD'de 'milli gurur duygusu' azalıyor
BM iş birliğinde Türkiye'de 3 tematik gençlik merkezi kurulacak
Erzincan'da bir araç nehre düştü: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Çad Sağlık Bakanı: Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var
Trump, Kosovalı ve Sırp liderleri Beyaz Saray'a davet etti
Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 436'ya yükseldi
Irak'taki Arap aşiretlerden TSK'nın PKK hedeflerine yönelik operasyonlarına destek
ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce'den Taylor için adalet çağrısı
İngiliz inşaat malzemeleri şirketi 2 bin kişiyi işten çıkaracak
İtalya'da son 24 saatte 26 kişi daha hayatını kaybetti
DSÖ: Pekin'den 100'den fazla Kovid-19 vakası bildirildi, kaynağını araştırıyoruz
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
Yemen'de Kovid-19'a bağlı ölüm oranı dünya ortalamasının 4 katı
Hindistan'da sağlık sistemi Kovid-19 nedeniyle aşırı yoğun
Hatay'da uçurumdaki yaralı genç askeri helikopterle kurtarıldı
Bakan Koca: Bugün 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti
Telefonu çekmeyince, çaresizce yanan aracını izledi
16 Haziran 2020 Salı 00:56:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 00:56:00

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bini geçti.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde iki gün önce 99 bin 528 olan Kovid-19 vaka sayısı, son 48 saatte 863 artarak 100 bin 391’e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da son 48 saatte 57 artarak 8 bin 220’ye çıktı.

Kanada’da bugüne kadar 2 milyon 152 bin 700 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 60 bin 999 olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde en yüksek vaka ve ölü sayısı bakımından ilk üç eyalet 53 bin 952 ile Quebec, 33 bin 806 ile Ontario ve 7 bin 433 ile Alberta eyaleti olarak sıralandı.

KANADALILAR AŞI BULUNURSA YAPTIRMAYA HAZIR

Ülkede yapılan kamuoyu araştırması, halkın yüzde 68,3'ünün bulunduktan olduktan sonra Kovid-19 aşısını yaptırmaya hazır olduğunu ancak yüzde 15,6'sının da aşıyı yaptırmayacağını ortaya koydu.

Kanada Araştırmaları Derneği Başkanı Jack Jedwab, 1523 Kanadalının katıldığı anketle ilgili yaptığı açıklamada, insanların neden aşı olmayı reddedecekleriyle ilgili sorular sorulmadığını ancak verilerin kamu sağlığı yetkililerine güven eksikliğiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Jedwab, aşı yaptıracağını söyleyenlerin yüzde 86,6'sının halk sağlığı yetkililerine yüksek düzeyde güvendiklerini ancak yüzde 58,9’luk bir kesimin de aynı yetkililere hiç güvenmediklerini söyledi. Jack Jedwab, "Aşıyı yaptıracak Kanadalıların yüzde 83,6'sı kişisel olarak çok korktuklarını söylerken, aşıyı düşünmeyenlerin sadece yüzde 6'sı korktuklarını belirtti." dedi.

Kanada ordusu, salgın nedeniyle ara verdiği Ukrayna görevine yeniden dönüyor

Öte yandan Kanada Silahlı Kuvvetleri, Kovid-19 nedeniyle geçici olarak askıya aldığı Ukrayna’daki askeri eğitim misyonuna yeniden başlayacağını duyurdu.

Kanada Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Leah Campbell, yaptığı açıklamada, ilk kez 2015'te yerel kuvvetleri eğitmek için Ukrayna'ya yerleştirilen Kanada ordusu mensubu 200 askerden 140’ının Kovid-19 salgını nedeniyle nisan ayı başında ülkeye döndüklerini hatırlattı. Campbell, 60 askeri personelin bırakıldığı Ukrayna misyonuna, yakında 90 askerin katılacağını söyledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER