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28 Nisan 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 14:00:00

Kanada'da bölge okul yönetimi Müslüman karşıtlığıyla mücadele programını onayladı

Kaynak: AA

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Kanada'nın Toronto şehrinde Bölge Okul Yönetimi (TDSB), Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) mücadele için yeni bir programı oy birliğiyle kabul etti.

TDSB Başkanı Rachel Chernos Lin, "Elimizde İslamofobi'nin öğrencilerimizi ve personelimizi sürekli etkilemeye devam ettiğini gösteren veriler var. İslamofobi ile mücadeleye odaklanmış bu yaklaşımı benimseyerek okullarımızın daha fazla üyesinin okulda ve işte güvende ve memnun hissetmelerini sağlamış olacağız." dedi.

Oy birliğiyle kabul edilen programın uygulamaya konulacağı tarih henüz açıklanmadı.

Kurulun programa dahil edilecek fikirler için gruplara danışacağı bildirildi.

TDSB, 5'te biri kendilerini Müslüman olarak tanımlayan 7. ve 12. sınıf aralığındaki 235 bin öğrenciden sorumlu bulunuyor.

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "TDSB için bu, eşitlik ve kapsayıcılık taahhüdü için doğru yönde atılmış gerçek bir adım." açıklamasında bulundu.

Etiketler : kanada okul müslüman karşıtlığı islamofobi
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