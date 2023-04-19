Kanada'da 155 bin kamu görevlisi greve gitti

Kamuda yetkili sendikaların üst kuruluşu olan Kanada Kamu Hizmetleri Birliği (PSAC) Başkanı Chris Aylward, Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, üyeleri olan 155 binden fazla federal kamu görevlisi adına federal hükümet ile yürüttükleri görüşmelerde anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

Aylward, üyelerinin grevinin bugün yerel saatle 12.01 itibarıyla başladığını bildirerek, "Hala aramızda mesafeler var ama masada kalıyoruz çünkü hala umutluyuz. Hedefimiz, bir anlaşmaya varmak. Üyelerimiz iyi, nezih ve adil bir toplu sözleşme için mücadele etmeye hazır." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde 250'den fazla grev hattı kuracaklarını aktaran Aylward, pazarlık masasında konuşulan konuların ayrıntılarını açıklamayacağını ancak sendikanın kilit sorunlar çözülene kadar grevde kalacağını belirtti.

Hükümet adına Kanada Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada ise hükümetin "anlaşmaya varmak için elinden gelen her şeyi yaptığı ancak sendikanın, hükümetin Kanadalılara hizmet sunma kabiliyetini ciddi şekilde etkileyecek taleplerde ısrara devam ettiği" kaydedildi.

Kamu görevlilerinin greve gitmesi, başta vergi daireleri ve pasaport işlemleri olmak üzere 23 farklı federal kamu hizmetinin aksamasına neden olacak.