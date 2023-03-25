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25 Mart 2023 Cumartesi 23:31:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 23:31:00

Kanada, ülkesine kara sınırından giren sığınmacıları ABD'ye iade edecek

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında imzalanan anlaşmaya göre, bugünden itibaren kara sınırından Kanada'ya geçen sığınmacılar ABD'ye iade edilecek.

İki ülke arasındaki sınırdan yasa dışı geçişlerin durdurulmasını amaçlayan anlaşma kapsamında, New York ve Quebec'i birbirine bağlayan yolların kapatılması ve yeni bir sığınmacı kabul programının yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

ABD hükümetine ait Federalregister.gov adlı internet sitesinde detayları paylaşılan yeni anlaşma metnine göre, ABD de, kuzey sınırının resmi olmayan noktalarından geçenleri Kanada'ya geri gönderecek.

Trudeau, Ottawa'da düzenlenen ortak basın toplantısında, cumartesi sabahı erken saatlerde resmi sınır kapılarından Kanada'ya geçen sığınmacıların hızla ABD'ye iade edileceğini söyledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas yaptığı açıklamada anlaşmanın, "sığınma sürecinin bütünlüğünü koruyarak, sınır kapıları arasındaki tehlikeli geçişlerin kullanılmamasını sağlayacağı ve yasal göç yollarını teşvik edeceğini" ifade etti.

SON ZAMANLARDA KANADA'YA YASA DIŞI GEÇİŞLER ARTTI

Kanada, son zamanlarda yasa dışı geçişlerin artmasından rahatsızlığını dile getiriyordu.

Kanadalı yetkililer, geçen yıl New York'un kuzeyindeki arazilerden Kanada'ya 39 binden fazla sığınmacının yasa dışı yollardan geçtiğini ve bu geçiş noktalarının kapatılması gerektiğini belirtmişti.

ABD basınında, söz konusu sığınmacıların çoğunun Meksika sınırından geçerek otobüslerle New York'a götürüldüğü, bunların bazısının da Kanada'ya geçmeyi tercih ettiği kaydedildi.

Etiketler : kanada abd kara sınırı

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