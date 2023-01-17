Kahve içen son nesil olabiliriz

Dünyanın en büyük 4 kahve üreticisi ülkesi olan Brezilya, Vietnam, Kolombiya ve Endonezya; küresel ısınma sonucu 2050 yılına kadar kahve üretimlerinin büyük bir kısmını kaybedecekler. Uzmanlar "Kahvenin hası diyebileceğimiz, tüm üretimin yaklaşık yüzde 60-80'ini oluşturan Arabica türü yok olmanın eşiğinde. Arabica, küresel ısınmadan en çok etkilenen türlerden biri konumunda" dedi.

