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06 Haziran 2020 Cumartesi 17:27:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 17:27:00

Kahire'de toplanan Hafter cephesinden 8 Haziran'da ateşkes çağrısı

Kaynak: AA

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ve siyasi müttefiği Salih, Libya'ya yönelik yeni bir siyasi girişim başlattıklarını ve 8 Haziran'da ülke genelinde ateşkes çağrısı yaptıklarını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Hafter'e bağlı milislerin sahada üst üste yenilgiler yaşamasının ardından, Libya'ya yönelik yeni bir siyasi girişim başlattıklarını ve 8 Haziran'da ülke genelinde ateşkes çağrısı yaptıklarını duyurdu.

Libya Ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından, Hafter ve müttefikleri Kahire'de toplandı.

Yapılan görüşmelerin ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hafter ve siyasi müttefiği Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yaptı.

Sisi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Hafter'in siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih de daha önceden teklif ettiğine benzer şekilde, Libya'da hükümetin temelini oluşturan Başkanlık Konseyi isimli yapıda "bir başkan ve iki yardımcısının belirlenmesinin" yanı sıra "bir buçuk yıl süreyle bir geçiş döneminin" yapılmasını öngördüklerini söyledi.

Salih, bu girişimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) önerileri ile Libya'ya ilişkin ocak ayında düzenlenen uluslararası Berlin Konferansı'na sonuçlarına uygun olarak geldiğini" savundu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ise Berlin Konferansı'nın sonuçları doğrultusunda, BM'nin Libya Destek Misyonu'nun himayesinde gerçekleşen 5+5 ateşkes görüşmelerine bağlı kaldıklarını öne sürdü.

Başkent Trablus'u ele geçirmek için yaklaşık bir yıl önce saldırı emri vererek ülkesini şiddet sarmalına sürükleyen Hafter, "tüm Libyalıların katılacağı bir diyalog toplantısıyla geçiş döneminin kararlaştırılması gerektiğini" savundu.

LİBYA HÜKÜMETİNDEN İLK TEPKİ

Libya hükümeti Başkanlık Konseyi Üyesi de olan Eğitim Bakanı Muhammed Ammari Zayid, resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "vatan toprağının tamamını kurtarmaya ve devlet otoritesini tahkim etmeye devam" edeceklerini belirtti.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu da yaptığı yazılı açıklamada, "Bizim savaş suçlularını (Hafter'i) televizyonda izleyecek zamanımız yok. Ordumuzun kahraman güçlerinin kaçan milislerin peşinden gidişini takip ediyoruz." ifadesini yer verdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de katıldığı bir televizyon programında, "Hafter'in gelecek müzakerelerde yeri olmadığının" altını çizdi

Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalimanı, ardından da tüm Trablus il sınırında kontrolü sağladı.

Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

Hafter milislerini tüm bu geniş alandan çıkartan Libya ordusu, dün yeni hedeflerinin milislerin işgalindeki Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurmuştu.

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