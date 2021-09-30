VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da kıyıma devam ediliyor! 89 caminin 3'te 1'i kapatıldı
Yapmak zor, sömürü kolay!
Alman Meclisi başkanlığına sürpriz Türk isim
Heniyye isyan etti: Hiçbir siyasi çözümü kabul etmiyorlar
Kafkaslar'da İran gerilimi!
Dost ülke ile imzalar atıldı
Derin AUKUS çatlağı! Kendi ülkesine tepki gösterdi
Cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1'e indirildi
Beştepe'de kritik toplantı! İşte masadaki konular...
Başkan Erdoğan S-400 krizine noktayı koydu!
Meteoroloji'den sağanak alarmı! Yine sel uyarısı
İBB'de ‘partizan kadrolaşma' eleştirisine İmamoğlu'ndan demagojik yanıt!
Türkiye'den havacılık ihracatı
2 milyon liralık pırlanta
Kendi filminde başrolde
Türk filmleri Taşkent'te
Pandemide obezite isim değiştirdi: Covibesity
Rollerin doğru paylaşımı ailede mutluluğu artırıyor
Meme kanseri cerrahisi hakkında 9 soru
Uzmanı uyardı: D vitamininin katkısı pandemide ihmal edilmemeli
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Eylül
Bakan Varank açıkladı: Dünyada en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduk
İşte 29 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
"Stratejik bir gelişmeye imza attık"
30 Eylül 2021 Perşembe 10:29:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 10:29:00

Kafkaslar'da İran gerilimi! Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın hamlesi rahatsız etti

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Karabağ'ın işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde Kafkaslar'da İran gerilimi yaşanıyor. Son 2 aydır Karabağ'daki Ermenilere TIR'lar dolusu malzeme gönderen İran, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın ortak tatbikatının ardından Bakü'yü tacize başladı. Ermenistan'a yardım gönderilmesine izin veren İran, son 3 ayda aynı tavrına devam etti.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarmasından rahatsız olan İran, son 2 aydır bu bölgedeki Ermenilere TIR'lar dolusu malzeme ve akaryakıt gönderiyor. Azerbaycan'ın bilgisi dışında Laçin koridorunun kullanıldığı sevkiyat, Bakü'nün verdiği notaya rağmen kesilmedi. İran, Azerbaycan ve Türkiye ile Pakistan'ın "3 Kardeş" tatbikatından sonra da gözdağı için Azerbaycan sınırında tatbikat yaptı. Sınıra askeri yığınak da var.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Karabağ savaşında Ermenistan'a silah yardımı yapan İran, bu tavrını sürdürüyor. İran TIR'ları ile akaryakıt tankerleri Azerbaycan'ın bilgisi dışında Temmuz ve Ağustos aylarında Karabağ'a girerek Laçin koridoru üzerinden Hankendi'deki Ermenilere yardım götürdü. Geçiş için Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgeler kullanıldı.

İRAN ÜZERİNDEN 70 TIR HANKENDİ'YE GİRİŞ YAPTI

11 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar ne taşıdığı bilinmeyen İran tırları, Laçin koridoru üzerinden Hankendi'ye 70 kez giriş çıkış yaptı. Azerbaycan makamları İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musavi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota verdi ancak netice alamadı. 11 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında da nakliyat devam etti. Bu tarihler arasında da Hankendi'ye 58 TIR giriş çıkış yaptı. Bu TIR'lardan bazıları tanınmamak için Ermeni plakaları taktı. Laçin koridorunda durumu kontrol etmekle sorumlu olan Rus güçleri yine ihlalleri görmezden geldi.

SEVKİYATLAR DA DURMADI

Diplomatik Tahran'ı tekrar uyaran Azerbaycan, bölgeye karakol kurarak İran'dan gelen kamyonları denetlemeye başladı. Bazı TIR sürücüleri gözaltına alındı, İran'ın girişimleri ile geri bırakıldı. Rus Barış Gücü'ne de bir mektup yazılarak "Karabağ'a kaçak yük geçişine izin verilmemesi" istedi. İran'la Azerbaycan arasında konuya ilişkin görüşmeler devam ederken bir krizde Türkiye ile Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde ortak düzenlediği tatbikatla patlak verdi.

TATBİKATLAR RAHATSIZ EDİCİ

İran, Türkiye'nin Hazar Denizi'ndeki tatbikat yapmasının Hazar'a kıyı ülkeler anlaşmasına aykırı olduğunu iddia etti. İki ülke arasında bu konudaki görüşmeler devam ederken, bu kez de Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan'ın yaptığı '3 Kardeş' tatbikatı ipleri gerdi. İran Bakü'yü tehdit etti. Ayetullah Hamaney'in Erdebil temsilcisi Seyyid Hasan Amili, Azerbaycan'ı kastederek "Aslanın kuyruğu ile oynama" dedi. Bir sonraki adım da Azerbaycan sınırında askeri tatbikat yapmak oldu. İran uçak ve helikopterleri Azerbaycan topraklarının 100 metre ötesinde uçuş yaptı. Ayrıca sınıra ciddi askeri yığınak yapıldı.

BU TATBİKAT 30 YILDIR NEDEN YAPILMADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın tatbikatına tepki göstermişti. Aliyev, İran TIR'larının geçen yıl sonbaharda Karabağ kurtarılmadan önce de düzenli olarak bölgeye yasadışı şekilde giriş yaptığına işaret etti. Aliyev, "İran TIR'larının yasa dışı şekilde Karabağ bölgesine gitmesi ilk kez olmuyor. Azerbaycan'ın, İran'a bu uygulamaya son vermesi yönündeki çağrısından sonra 11 Ağustos-11 Eylül arasında yaklaşık 60 İran TIR'ı yasa dışı şekilde Karabağ'a hareket etti. Azerbaycan arazisinden geçen yolu kontrol etmeye başladık ve sonrasında Karabağ'a giden TIR'ların sayısı sıfıra indi ... Azerbaycan topraklarını kullanmak istiyorlarsa vergi ödemeliler" diye konuşmuştu.

Etiketler : Azerbaycan İran İran TIR İlham Aliyev Seyyid Hasan Amili Karabağ
Karavanla kaçamak

Karavanla kaçamak
Evinin bodrumunda ney üretip ders veriyor

Evinin bodrumunda ney üretip ders veriyor
20 yıllık kariyer sahnede

20 yıllık kariyer sahnede
Benek'i unuttu

Benek'i unuttu
1 milyon 450 bin liralık hediye

1 milyon 450 bin liralık hediye
Songül'ün içini yakan gerçek

Songül'ün içini yakan gerçek
Kayahan'ın emanetine sahip çıkacağız

Kayahan'ın emanetine sahip çıkacağız
Eski dostların buluşması

Eski dostların buluşması
Çiftin ayrılığı kısa sürdü

Çiftin ayrılığı kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER