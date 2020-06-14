Çin'den korkutan haber! Türkiye'deki koronavirüs vaka artışıyla ilgili son dakika yorumu

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 57 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu, 89 vakanın saptandığı 14 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

Ülke içi kaynaklı vakaların 36'sı başkent Pekin'de ve diğer 2'si Liaoning eyaletinde kaydedilirken, Guangdong eyaletinde 17, Şanghay ve Çongçing kentinde birer yurt dışı kaynaklı vaka görüldü.

CAN KAYBI YOK

Sağlık Komisyonu ayrıca, Kovid-19 nedeniyle can kaybının olmadığı bilgisi paylaştı.

DÜN 46 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Bu arada Pekin'de salgının tekrar ortaya çıkmasında bağlantılı ve vaka sayısının yeniden artmasına neden olan tarım ürünleri pazarının kapatılması sonrası yapılan testlerde dün 46 kişinin testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Saptanan vakalar sonrası pazar civarındaki 11 yerleşim alanın sokağa çıkma uygulaması, spor alanlarında faaliyetlerin askıya alınması ve 9 okulda eğitime ara verilmesi gibi çeşitli tedbirler alındığı açıklanmıştı.

ÇİN'DEKİ TOPLAM BİLANÇO

Toplam vaka sayısının 83 bin 132'ye çıktığı ülkede, şu ana kadar 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.

GUARDIAN: SEYAHAT YASAĞI KALKINCA TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI ARTTI

Öte yandan İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, Türkiye'deki güncel Kovid-19 verilerini okurlarıyla paylaştı. Gazete, "Bu ayın başından itibaren seyahat yasağının kaldırılması ve işletmelerin tekrar açılmasıyla birlikte artış gösterdi" yorumunu yaptı.

DÜNYADA KOVİD-19 VAKALARI

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 21 bin 704 artarak 850 bin 514 olarak kaydedildi. Ölü sayısı, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle 42 bin 720'ye yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 424 artarak 16 bin 872'ye yükseldi. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 494 artışla 142 bin 690'a çıktı.