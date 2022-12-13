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13 Aralık 2022 Salı 11:03:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 11:03:00

Kabil'deki Çinlilerin oteline düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi

Kaynak: AA

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de, dün öğle saatlerinde Çinlilere ait bir otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Kabil'in Şehri Nev bölgesinde Çinlilere ait bir otele düzenlenen saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Öte yandan Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 18 kişi ve 3 cesedin hastaneye getirildiği belirtilmişti.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şehri Nev bölgesindeki otelden yabancı uyrukluların kurtarıldığını, iki yabancı uyruklunun otelin penceresinden atlayarak yaralandığını söylemişti.

Etiketler : deaş terör örgütü kabil saldırı
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