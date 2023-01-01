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Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
01 Ocak 2023 Pazar 09:22:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 09:22:00

Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: TRT Haber

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de, askeri havalimanının dışında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu duyuruldu.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, Kabil'de askeri havalimanının dışında patlama yaşandığını açıkladı.

Takor, sabah saatlerinde yaşanan patlamada "şehit ve yaralıların olduğunu" belirtti.

Sözcü Takor, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.

Etiketler : tabil kabil patlama
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