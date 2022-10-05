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05 Ekim 2022 Çarşamba 16:44:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 16:44:00

Kabil'de İçişleri Bakanlığı kampüsündeki camide patlama

Kaynak: AA

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide, öğle namazı sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı.

Ölü ve yaralı sayısına dair rakam vermeyen Takur, olayın araştırıldığını aktardı.

İçişleri Bakanlığının girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada ise patlamada hayatını kaybeden 2 kişi ve yaralanan 18 kişinin hastaneye getirildiği bildirildi.

Görgü tanıkları saldırı sırasında bazı İçişleri Bakanlığı yetkililerinin camide olduğunu söyledi.

Kabil'de, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda cuma meydana gelen patlamada 46'sı kız öğrenci olmak üzere 53 kişi ölmüştü.

Etiketler : kabil patlama cami
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