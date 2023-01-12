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12 Ocak 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 16:00:00

Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Kaynak: AA

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamanın DEAŞ üyeleri tarafından düzenlendiği aktarıldı.

Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.

Etiketler : kabil deaş patlama terör örgütü
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