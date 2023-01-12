Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Kaynak: AA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamanın DEAŞ üyeleri tarafından düzenlendiği aktarıldı.
Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 5 sivil yaşamını yitirmişti.
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