VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verdi
ABD'de havacılık idaresinin bilgisayarlarındaki sorun nedeniyle yüzlerce uçuş aksadı
Kabil'de Dışişleri Bakanlığı önünde şiddetli patlama
İki milletvekili için hazırlık komisyonu kuruldu!
Başkan Erdoğan: Anayasa değişikliğinde son sözü milli irade söyleyecek
"Bağlılık Hasan" filmi "Croire au Cinema" ödülüne aday gösterildi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'e davet etti
RTÜK'ten HALK TV'ye "manipülasyon" cezası
TOKİ Başkanı Bulut: 2 Ocak'ta başlayan Ankara'daki kuralarda bugüne kadar 14 bin 854 hak sahibi beli...
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
Pasaport harcını 2022'de yatırarak 2023'e randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak
Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim
Bakan Nebati duyurdu: İşverene EYT desteği belli oldu
ABD, 2023 petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
Hayat pahalılığı krizi kısa vadede, iklim krizine karşı başarısızlık da uzun vadede en büyük küresel...
Bakan Karaismailoğlu: 2022'de havalimanlarımızda 182,3 milyon yolcumuzu ağırladık
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor
ABD Kongresinin Türkiye raporunda kritik 2023 güncellemesi
Bakan Bozdağ: Sinan Ateş cinayeti bütün boyutlarıyla soruşturuluyor
TTB Başkanı Fincancı'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Haddini aştı!
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifinde tarih belli oldu
Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
Cumhuriyet'in 100. yılında sporda önemli organizasyonlar Türkiye'de
11 Ocak 2023 Çarşamba 15:55:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 15:55:00

Kabil'de Dışişleri Bakanlığı önünde şiddetli patlama

Kaynak: AA

ABONE OL

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı yakınında patlama olduğunu açıkladı.

Patlamada can kayıpları olduğunu ifade eden Zadran, güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Taliban güçleri bakanlığa çıkan sokakları trafiğe kapattı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanıkları, patlamada hayatını kaybedenler olduğunu söyledi.

Öte yandan, Kabil merkezindeki Emergency Hastanesinin sokağının trafiğe kapatıldığı ve yaralıların sevk edildiği belirtildi.

Etiketler : afganistan kabil dışişleri bakanlığı patlama
Meğer her şey kurguymuş

Meğer her şey kurguymuş
2023 aşk yılı olsun!

2023 aşk yılı olsun!
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

‘Veda Mektubu'na güçlü kadro
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses'in şarkısını yorumladı
Sanat aşkına

Sanat aşkına
68 liralık kahve isyanı

68 liralık kahve isyanı
Sessiz Zehra

Sessiz Zehra
Japon Şafak!

Japon Şafak!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX