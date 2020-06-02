Kabil'de camide bombalı saldırı: 2 ölü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Camisi'ne yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında patlatıldığını söyledi.

Aryen, saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Niyazi ile bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını ve cami avlusunda patlamaya hazır başka bir bombanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.