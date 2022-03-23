VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den yeni koridor hamlesi
"NATO'dan vazgeçmeye hazırız"
Geri sayıma geçildi: Togg'da robotlar provalara başladı
Hollanda basınından Türkiye'ye ve Erdoğan'a övgü
Millet İttifakı'ın FETÖ ajandası
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü
Türkiye'nin değeri anlaşıldı
Çığ ve afetlerde mağdurların yardımına koşacak
Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller
Slovakya'ya gelen Ukraynalı siviller
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna
Ruslar Ukrayna ordusunu tuzağa çekiyor
NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 19 kişi yaralandı
İstanbul merkezli 6 ilde 'hayali ihracat' operasyonu düzenlendi
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de ramazan ayında itikaf yapılabilecek
Ukrayna'dan çarpıcı 'Belarus' iddiası
Külliye'de kritik MGK!
AFAD'ın taşra teşkilatı personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
Toyota 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 8 montaj hattını durdurdu
Onların tebessümü dünyalara bedel
Çelik'ten hediye!
Ayrılık kararı
Tiyatroyu para için yapmıyorum
23 Mart 2022 Çarşamba 12:03:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 12:03:00

Kabe ve Mescid-i Nebevi'de ramazan ayında itikaf yapılabilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Suudi Arabistan, Kovid-19'la mücadele kapsamında iki yıl gelen kısıtlamanın ardından Kabe ve Mescid-i Nebevi'de bu yıl ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetinin yapılabileceği bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, belli ölçüler içinde Mekke'deki Haremi Şerif ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de itikaf ibadetinin yapılabileceği açıklandı.

Açıklamada, "Hz. Peygamber'in sünneti gereği her iki mescitte de bu yıl ramazan ayının son 10 günü itikaf imkanı olacak." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, yakında elektronik ortamda izin başvurularının açılacağı kaydedildi.

Etiketler : Suudi Arabistan Mescid-i Nebevi Haremi Şerif
Kardan adam pozu

Kardan adam pozu
Bebek göründü

Bebek göründü
Kar şıklığı

Kar şıklığı
Buzla yağlarını kırdırıyormuş

Buzla yağlarını kırdırıyormuş
Enerjik Serkan

Enerjik Serkan
Düğün tarihi Demet'te

Düğün tarihi Demet'te
Günlük tuz alımını 1 çay kaşığı ile sınırlandırın

Günlük tuz alımını 1 çay kaşığı ile sınırlandırın
8 yıllık evlilik bitti

8 yıllık evlilik bitti
Albüm bitti

Albüm bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER