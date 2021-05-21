  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da savaşçı robotların seri üretimi başladı
Çin'in Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
Hafta sonu için sokağa çıkma yasağı başladı!
Vaka sayısı 10 binin altında
Meteorolojiden üç ile kuvvetli sağanak uyarısı
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı
Bakan Koca tarih vererek duyurdu
Çiftçiye destek ödemesi bugün başlıyor
Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
Uzay merakı için 20 bin dolar harcayıp, mini gözlemevi kurdu
Varank: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında çok önemli bir tesis
Başkan Erdoğan: 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik
Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Bakan Ziya Selçuk
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Terör devletinin alçak saldırısına Türkiye'den sert tepki: iki yüzlü
Hamas lideri Heniyye: "Direniş geri çekilmeyecek"
Kaftancıoğlu için zorla getirme kararı
Türkiye'den ABD tekelini kıracak hamle!
Google'da emoji yeniliği
Temizlik işçisi 'Picasso'lar
Harran'a ‘Survivor' parkuru
Teröristler Cuma namazı sonrası saldırdı...
21 Mayıs 2021 Cuma 21:19:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 21:19:00

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

ABONE OL

Suudi Arabistan'da Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya cuma hutbesini okuduğu sırada bıçaklı saldırgan tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Suudi Arabistan'da binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da Cuma namazı kıldı.

Cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan hutbe okuyan Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya saldırı girişiminde bulundu. Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bıçakla hutbeye girmeye çalıştığı görülüyor. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila'ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : cuma namazı kabe imamı saldırı bıçaklı saldırı kabe imamına bıçaklı saldırı
Altı aylık eğitim sonrası setteler!

Altı aylık eğitim sonrası setteler!
Kendini geliştir Demet!

Kendini geliştir Demet!
Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!

Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!
Özel hayat suskunluğu

Özel hayat suskunluğu
20 gün sonra açık hava

20 gün sonra açık hava
Rüyalarımın yüzde 90'ı çıkar

Rüyalarımın yüzde 90'ı çıkar
10 MİLYON TL'LİK İNZİVADA

10 MİLYON TL'LİK İNZİVADA
Karavanda sohbet programı

Karavanda sohbet programı
Fırat'a polis uyarısı

Fırat'a polis uyarısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER