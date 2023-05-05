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"Ukrayna'yı desteklemezsek, ülke düşecek"
05 Mayıs 2023 Cuma 14:52:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 14:52:00

Josep Borrell: Ukrayna'yı desteklemezsek, ülke düşecek

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşı sürdürmeyi devam ediyor. Eğer Ukrayna'yı desteklemezsek, ülke düşecek" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Avrupa'nın güvenliği için Rusya gibi bir tehdit olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Ukrayna konusunda Avrupalıları uyaran Borrell, "Eğer Ukrayna'yı desteklemezsek, ülke düşecek." dedi.

Borrell, Floransa'daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsünün (EUI) her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü'nün kutlandığı haftada düzenlediği "Birliğin Durumu" paneline katıldı.

Yüksek temsilci, Ukrayna'daki savaş yüzünden çok zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Avrupa'da savaşa yönelik farklı algı ve yaklaşımlara da değinen Borrell, Avrupa'nın birbirinden farklı milletlerden oluştuğunu, Baltık ülkelerinin Rusya ile yakın olmasından ötürü Ukrayna savaşına yönelik algısıyla diğer AB ülkeleri arasında farklılıklar olabildiğini dile getirdi.

Avrupa'nın savunma kapasitesini ve endüstriyel üretimini arttırması gerektiğini ifade eden Borrell, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bu savaşı sürdürmeye devam ediyor. Eğer Ukrayna'yı desteklemezsek, ülke düşecek. Bu parayı, vatandaşlarımızın sosyal hizmeti için harcamayı tercih edeceğimiz açık, ancak başka da seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Josep Borrell, Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak "Ukrayna için masadaki tek barış planı (Ukrayna Devlet Başkanı) Volodimir Zelenskiy'ninkidir. Çin'inki ise bir hayal. Her halükarda barış konuşmak için birine ihtiyacınız var, oysa ki Putin askeri hedefleri hakkında konuşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Pekin'in Moskova üzerinde büyük etkiye sahip olabileceğini, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

AB ile Çin arasındaki ilişkilere de değinen Borrell, "Biz Avrupalılara, ABD'ye daha yakın olsak da Çin ile kendi ilişki tarzımız olmalı. Çin, AB'nin rekabet ettiği bir rakip ama aynı zamanda Rusya gibi Avrupa'nın güvenliği için bir tehdit olarak değerlendirilemez. Çin için hiçbir zaman bunu söylemedik." yorumunu yaptı.

- İTALYA İLE FRANSA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin göçmen sorununu halletme kapasitesine sahip olmadığını söylemesi ve bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin Paris'e yapacağı ziyareti iptal etmesiyle iki AB üyesi arasında gerginlik yaşandığı hatırlatılan Borrell, "Benim bütün görevim, Avrupa ülkelerinin birlikte çalışmasını sağlamak. Büyük birliktelikle ele alınması gereken ortak sorunlar var, bu nedenle bu zorlukların üstesinden gelineceğine eminim." yanıtını verdi.

Avrupa'da daha fazla birlik olmaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Borrell, "Avrupa gücünü kullanmalı. Bundan kastım bir yere ordu gönderip orayı alması değil ama kendi gücünü kullanmalı. Fazla bir gücümüz yok ama belirli güçlerimiz var. Ne kadar birlik olursak o kadar büyük gücümüz olacak. Bu benim öğrendiğim derstir." dedi.

Etiketler : Avrupa Birliği Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Giorgia Meloni
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