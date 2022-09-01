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01 Eylül 2022 Perşembe 19:28:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 19:28:00

Johnson'dan 'enerji tasarrufu' önerisi: Eski su ısıtıcınızı yenisiyle değiştirin

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, enerji fiyatlarından şikayetçi olanlara öneride bulunarak, vatandaşların eski su ısıtıcılarını yenisiyle değiştirerek elektrik faturalarında tasarruf edebileceklerini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Suffolk kentinde yaptığı bir konuşmada, "Kaynaması uzun süren eski bir su ısıtıcınız varsa onu değiştirmek size 20 sterline mal olabilir. Ancak yenisini alırsanız, her yıl elektrik faturanızdan 10 sterlin tasarruf edersiniz." önerisinde bulundu.

Başbakanın enerji tasarrufuna ilişkin bu önerisi, ülkede son dönemlerde artan enerji fiyatları nedeniyle tepki çekti.

JOHNSON'A TEPKİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinden Bill Esterson, Johnson'ın su ısıtıcısı önerisine, "Cidden habersiz mi yoksa sadece umursamıyor mu? Yoksa her ikisi de mi?" yorumunda bulundu.

Bir diğer milletvekili Wes Streeting de "Bu kış faturalarınızı ödeyemiyorsunuz, şimdi bir su ısıtıcısı alın ve birkaç yıl sonra 10 sterlin tasarruf edin. Bu, enflasyonu hesaba katmadan önce, üç yılda günde 3 peni bir tasarruf demek." ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Başbakan Johnson'ın tasarruf önerisine tepki gösterdi.

İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı

İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar vermişti.

Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocak ayında uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edilmişti.

Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e yükseltmişti.

Etiketler : Boris Johnson enerji fiyatları enflasyon
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