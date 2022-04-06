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06 Nisan 2022 Çarşamba 18:28:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 18:28:00

Johnson: Ukrayna'da gördüklerimiz soykırımdan çok uzak görünmüyor

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'nın Buça şehrinde yaptıkları için; "soykırımdan çok uzak görünmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Korkarım ki Buça'da olanlara baktığınız zaman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da yaptıklarından gördüklerimiz, bana soykırımdan çok uzak görünmüyor" dedi.

İngiliz Başbakan, böylece ilk kez Rus güçlerinin Ukrayna'daki eylemlerini tanımlamak için "soykırım" ifadesini kullandı.

İnsanların olanlara tepki vermesinin şaşırtıcı olmadığını da ifade eden Johnson, "Vladimir Putin rejimine" yönelik daha fazla yaptırım kararı alınacağından şüphe duymadığını söyledi.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da dün yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen görüntüler, sokaklara atılan cesetler, toplu mezarlar ve tecavüzlerle ilgili haberlere atıfta bulunarak, bunların "muhtemelen bir soykırım kanıtı" olduğunu söylemişti.

UYDU FOTOĞRAFLARI RUSYA'YI YALANLIYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlasa da uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğu görülmüştü.

Etiketler : Johnson Rusya Kiev yakınları
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