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03 Ekim 2021 Pazar 18:41:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 18:41:00

Johnson kadınlara seslendi: Polise güvenin

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kadınların şikayetleri, tecavüz ve cinsel saldırılarla ilgili olarak adalet sisteminde sorunlar bulunduğunu kabul ederek, kadınları polise güvenmeye çağırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manchester'daki bir gençlik merkezinde gazetecilere verdiği demeçte, polis memuru Wayne Couzens'ın evine giderken durdurduğu 33 yaşındaki Sarah Everard'ı tecavüz edip öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin konuştu.

"Polisin ezici çoğunlukla harika iş çıkardığını" kaydeden Johnson, "İstediğim şey, halkın ve özellikle kadınların, kızların ve her yaştan kadının polise güvenmesi." dedi.

"ŞİKAYETLERİ DÜZGÜN ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Adalet sisteminin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel saldırı ihbarları konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini kabul eden Johnson, şöyle konuştu:

"Sürecin her aşamasında gecikmeler yaşanıyor. Sebeplerini biliyorsunuz, insanların cep telefonlarıyla ilgili tüm karmaşık işler, savunma tarafının kanıtları ve buna benzer şeyler. Ama sonuçta bunlar bir mazeret değil. Şikayetleri düzgün şekilde değerlendirmeliyiz. Kadınların tecavüz, cinsel ve aile içi şiddet şikayetlerinin gerektiği gibi ele alınacağını bildikleri bir sisteme sahip olmalıyız."

Sokakları daha güvenli hale getirmek için güvenlik kamerası ve ışıklandırmaya 25 milyon sterlin ayırdıklarını ve 10 bin polis daha alacaklarını söyleyen İngiliz Başbakan, ayrıca kadınlara şikayetlerinin ciddiye alındığına dair güven verilmesi gerektiğine işaret etti.

TEPKİ ÇEKEN CİNAYET

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Polis memuru Couzens, 30 Eylül'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

"ÜLKEDE HER 3 GÜNDE 1 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR"

Öte yandan, başkent Londra'da ilkokul öğretmeni Sabina Nessa, 18 Eylül'de evinin yakınındaki bir parkta ölü bulunmuştu. Nessa cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını yeniden başlatmıştı.

Muhalefetteki İşçi Partisinin Müslüman Milletvekili Apsana Begum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kadın cinayetlerinin bireysel olaylar olarak görülemeyeceğini ve ülkede her 3 günde 1 kadının öldürüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Woman Aid adlı kadın haklarını savunan kampanya grubu da yaptığı açıklamada, "Sokaklar güvenliyse Sabina neden evine dönemedi. Polisin ve hükümetin sokakların güvenli olmadığı gerçeğini anlaması için daha kaç kadını kaybetmemiz gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Boris Johnson İngiltere Manchester Londra
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