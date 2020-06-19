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19 Haziran 2020 Cuma 22:34:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 22:34:00

John Bolton: Netanyahu, Kushner'in Filistin-İsrail meselesini çözebileceğinden şüpheliydi

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Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Netanyahu, Kushner'in ailesini yıllardır tanıyordu ve Kushner'in İsrail-Filistin çatışmasını bitirecek bir göreve getirilecek kadar yetkin olduğundan şüpheliydi." dedi.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Başkan Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in Filistin-İsrail sorununa çözüm üretebileceği konusunda şüpheli olduğunu öne sürdü.

Bolton'ın, bu ay sonunda yayımlanması planlanan ve Trump yönetiminin yayının durdurulması için dava açtığı "The Room Where It Happened" isimli kitabından çeşitli bölümler Amerikan basınına yansımaya devam ediyor.

Basındaki haberlere göre, Bolton kitabında, Trump yönetimine katılmadan önce Netanyahu ile görüştüğünü yazdı.

Kushner'in o dönemde Filistin ve İsrail arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için danışman olarak görevlendirileceğini konuştuklarını belirten Bolton, "Netanyahu, Kushner'in ailesini yıllardır tanıyordu ve Kushner'in İsrail-Filistin çatışmasını bitirecek bir göreve getirilecek kadar yetkin olduğundan şüpheliydi. Netanyahu, bu fikre açık bir şekilde karşı gelmedi ancak Trump yönetiminin neden Kissenger'ın bile başarısız olduğu bir konuda Kushner'in başarılı olacağını düşündüğünü merak ediyordu." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL YÖNETİMİ BOLTON'I YALANLADI

Öte yandan, Bolton'ın bu iddialarına karşılık olarak Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun, Jared Kushner'in yeteneklerine ve çözümlerine inancı tam ve bunun tersine bir açıklamayı da reddediyor." ifadesi kullanıldı.

Kushner sayesinde Trump yönetiminin, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma, Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıması gibi adımları attığının anımsatıldığı açıklamada, "Ayrıca, Kushner İsrail'in Arap dünyası ile ilişkilerinin geliştirilmesine de yardımcı olmuştur." ifadesine yer verildi.

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