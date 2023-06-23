ABD Büyükelçisi Flake, PKK/YPG ile ortaklığı 'taktiksel ve dönemsel ittifak' bahanesiyle anlattı. Ancak örgüt, hâlâ terör üretmeye devam ediyor.

'FARKLI YÖNTEMLERE AÇIĞIZ'

ABD'nin bağımsızlığının 247. yılı dolayısıyla Büyükelçilik rezidansında soruları yanıtlayan Flake, DEAŞ'a karşı PKK/YPG yerine neden Türkiye ile işbirliği yapılmadığı yönündeki soruyu yanıtlarken, "Bizim oradaki hedefimiz DEAŞ'tan kurtulmak. Türkiye zaten DEAŞ karşıtı kampanyanın ortağı, hep iletişim halindeyiz. Bazı farklılıklar olsa da bunları çözmeye çalışıyoruz. Eğer DEAŞ'tan kurtulmak için misyonumuzu yerine getirmek için farklı yöntemler varsa, bunları da dikkate alırız. Ortaklıklara değer veriyoruz. Müttefiklerimizle birlikte DEAŞ'tan tamamen kurtulmaya çalışmalıyız. Bunu yapmak için uzun bir yol katettik ama daha gidecek çok yolumuz var" diye konuştu.

'KATKISINI TAKDİR EDİYORUZ'

Türkiye'nin NATO'ya uzun süredir devam eden katkısını takdir ettiklerini dile getiren Flake, "NATO'nun genişlediğini görmek istiyoruz. Finlandiya'yı NATO'ya tam üye olarak görmekten mutlu olduk, yakında İsveç'i de görmeyi umuyoruz" ifadesini kullandı.

Vilnius'taki NATO zirvesiyle ilgili soru üzerine de Flake, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınması gerektiğini her zaman söylediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İsveç'in terörle mücadele konusunda anayasasını değiştirme noktasına kadar gittiğine inanıyoruz. Böylece PKK ile bağlantılı olanlarla daha kolay mücadele edebilecekler. Bu yüzden zamanının geldiğini düşünüyoruz. Açıkçası İsveç'in, Vilnius'a kadar veya Vilnius'ta tam üye olacağını umuyoruz."

'F-16 İLE BİR İLGİSİ YOK'

İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının birbiriyle bağlantılı olmadığını da kaydeden Flake, "Ancak ABD Kongresi'nin, dış askeri satışlarda güçlü rolü var. Kongre de büyük oranda NATO'nun genişlemesi fikrine destek veriyor" dedi. Flake, Türkiye'deki seçimlere katılımın yüzde 90'a yakın olmasını da "Bir Amerikalı olarak biraz kıskandım" sözleriyle değerlendirdi.