Japonya'nın kuzeyinde peş peşe depremler
Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Miyagi eyaletinde 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 11.44'te 6,1 ve 11.50'de 5 şiddetinde iki ayrı yer sarsıntısı kaydedildi.
40 kilometre derinlikte oluşan depremler, çevre eyaletler Aomori, İwate, Akita, Yamagata ve Fukuşima'da hissedildi.
Ajans, depremlere yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.
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