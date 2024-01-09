Japonya'nın kuzeybatısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.
Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Niigata geneli ile Yamagata, Toyama, Nagano ile İşikava eyaletlerinde hissedildiği bildirildi.
- Kremlin: Rus topraklarına yönelik saldırılar Batı'da üretilen silahlarla düzenleniyor
- Zengezur Koridoru'na uzanan kara ve demir yollarının inşaatı aralıksız sürüyor
- Herzog ile Blinken, Tel Aviv'de görüştü
- Japonya'nın kuzeybatısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Gazze'de can kaybı 23 bin 210'a yükseldi
- BM koordinatörüyle Gazze'nin kuzeyine insani yardımın kolaylaştırılmasını görüştü