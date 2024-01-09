VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, 9'uncu kez dede oldu
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Kremlin: Rus topraklarına yönelik saldırılar Batı'da üretilen silahlarla düzenleniyor
"Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümü ne yapıp edip hızlandırmak durumundayız"
"Yönetimimizle, yeni ticaret hikâyeleri yazarak, yeni çarşılar kuracağız"
Zengezur Koridoru'na uzanan kara ve demir yollarının inşaatı aralıksız sürüyor
09 Ocak 2024 Salı 13:15:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 13:15:00

Japonya'nın kuzeybatısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'nın kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Niigata geneli ile Yamagata, Toyama, Nagano ile İşikava eyaletlerinde hissedildiği bildirildi.

Etiketler : japonya deprem tsunami uyarı
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX