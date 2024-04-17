Japonya'nın batısında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Kaynak: AA
Japonya'nın batısındaki Ehime eyaleti açıklarında bulunan Bungo-suido Boğazında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem oldu.
Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, 6,4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 23.14'te, 5 büyüklüğündeki deprem ise 23.19'da meydana geldi.
6,4 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre ve 5 büyüklüğündeki deprem 40 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ehime, Koçi, Oita ve Hiroşima eyaletlerinde hissedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Bungo-suido Boğazı, Seto İç Denizi ile Filipin Denizi'ni birbirine bağlıyor.
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