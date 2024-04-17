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17 Nisan 2024 Çarşamba 18:58:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 18:58:00

Japonya'nın batısında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Kaynak: AA

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Japonya'nın batısındaki Ehime eyaleti açıklarında bulunan Bungo-suido Boğazında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, 6,4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 23.14'te, 5 büyüklüğündeki deprem ise 23.19'da meydana geldi.

6,4 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre ve 5 büyüklüğündeki deprem 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ehime, Koçi, Oita ve Hiroşima eyaletlerinde hissedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Bungo-suido Boğazı, Seto İç Denizi ile Filipin Denizi'ni birbirine bağlıyor.

Etiketler : JAPONYA DEPREM Ehime
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