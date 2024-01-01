Japonya'nın batısında 4 dakika arayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu
Kaynak: AA
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası tsunami uyarısı verildi.
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu.
Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.
Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.
Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.
Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.
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