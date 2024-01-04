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04 Ocak 2024 Perşembe 10:31:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 10:31:00

Japonya'daki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme! Kalkış izni verilmemiş

Kaynak: TRT HABER

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Japonya'daki uçak kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dün yayınlanan resmi hava trafik kontrol iletişim metni, Japon sahil güvenlik uçağına, yalnızca "bekleme noktasına taksi yapma" talimatı verildiği ve kalkış izninin verilmediğini ortaya çıkardı

Dün yayınlanan resmi hava trafik kontrol iletişim metni, Tokyo'nun Haneda Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağıyla çarpışan Japon sahil güvenlik uçağına, yalnızca "bekleme noktasına taksi yapma" talimatı verildiği ve kalkış izninin verilmediğini ortaya çıkardı

Japan Airlines'ın 516 sefer sayılı uçuşu, piste indikten sonra sahil güvenlik uçağına çarpmasıyla kabusa dönüştü.

Japan Airlines (JAL) uçağındaki 379 kişinin tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Japonya Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito'ya göre, daha küçük sahil güvenlik uçağındaki altı mürettebattan beşi öldü.

Saito Çarşamba günü, kazadan hemen önce hava trafik kontrolörleri ile iki uçak arasındaki dört dakikadan fazla süren iletişimin dökümünü yayınladı.

TRT Haber'in CNN International'a dayandırdığı habere göre; Dökümde, Japan Airlines uçağına iniş izni verildiğini gösteriyor ancak sahil güvenlik uçağı için net bir kalkış onayı göstermiyor .

Daha sonraki bir gelişmede, kamuya açık kayıtların, pilotların piste hatalı bir şekilde taksi yapmasını engellemek için tasarlanan hizmet dışı uyarı ışıklarının, kazada başka bir faktör olabileceğini öne sürdüğü ortaya çıktı.

Transkripsiyona göre hava trafik kontrolü, JAL yolcu uçağına yerel saatle 17:43:26'da 34R pistine iniş izni verdi.

Bununla birlikte, transkript sahil güvenlik uçağı için açık bir kalkış onayı göstermiyor, bunun yerine saat 17:45:11'de "bekleme noktasına taksi yapması" gerektiğini söylüyor.

Protokole göre sahil güvenlik uçağının mürettebatı talimatı saniyeler sonra doğruladı.

Havaalanı gözetim videosundaki zaman damgasına göre, yaklaşık iki dakika sonra JAL uçağı pistte sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı.

Ulaştırma Bakanı Saito Çarşamba günü gazetecilere, olayın "hala soruşturulduğunu" ve bir sonraki adımın sahil güvenlik pilotu ile uçuş kontrol kulesi arasındaki konuşmanın ses kaydını dinlemek olacağını söyledi.

Etiketler : japonya uçak kaza
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