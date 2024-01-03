VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rahmi Koç'u üçe katladı! Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu
İsrail'in sistematik işkencelerini itiraf ettiler... "Katillere bedava pizza!"
Kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı
İddia: ABD, Katar'daki askeri varlığını 10 yıl daha uzatacak
Japonya'daki uçak kazası 100'den fazla seferi iptal ettirdi
İşgalci İsrail'den mülteci kampına İHA saldırısı
03 Ocak 2024 Çarşamba 11:27:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 11:27:00

Japonya'daki uçak kazası 100'den fazla seferi iptal ettirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'da pistteki uçak kazasının ardından 100'den fazla uçuş iptal edildi. İptal edilen uçuşlar nedeniyle ek tren seferlerinin yapılacağı bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağının çarpışmasının ardından 100'den fazla uçuş iptal edildi.

Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, havalimanındaki çarpışma sonrası uçuşlar iptal edilmeye başladı.

Japan Airlines, ülke içinde Haneda'ya giden ve gelen 50 uçuşu, All Nippon Airways firması da 54 yurt içi ve 1 uluslararası uçuşu iptal etti.

Uçuşların iptal edilmesinden, yaklaşık 20 bin yolcu etkilendi.

Diğer hava yolu şirketlerinin de toplam 12 uçuşu iptal edildi.

İptal edilen uçuşlar nedeniyle ek tren seferlerinin yapılacağı bildirildi.

YETKİLİLERİN İFADELERİNİN "ÇELİŞTİĞİ" İDDİASI

NHK'nin haberinde, Haneda Havalimanı'nda uçakların kazasına ilişkin hava trafiği kontrol görevlisinin ifadesinin, sahil güvenlik yetkililerinin ifadesiyle "çeliştiği" öne sürüldü.

Hava trafiği kontrol görevlisinin, ifadesinde, yolcu uçağının pistten kalkışını onayladığını, sahil güvenlik uçağının ise bu pistin "dışında kalması" talimatı verdiğini söylediği aktarıldı.

Sahil güvenlikten bir kaynak ise sahil güvenlik uçağının pilotunun, kalkış için onay aldığını öne sürdü.

Yetkililerin, kazaya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.

HANEDA HAVALİMANI PİSTİNDE UÇAKLAR ÇARPIŞTI

Polis yetkilileri, yolcu uçağı ile çarpışan sahil güvenlik uçağındaki 6 kişilik mürettebattan 1'inin yaralı şekilde kaçmayı başardığını, 5'inin ise hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Söz konusu sahil güvenlik uçağının, depremlerden etkilenen insanlara yardım götürmek üzere görevlendirildiği kaydedilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, Haneda Havalimanı pistinde, Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktığı kaydedilmiş, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği belirtilmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar yer almıştı.

Pistte yanan yolcu uçağında bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiği duyurulmuştu.

Öte yandan, olay nedeniyle Haneda Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatılmıştı.

Etiketler : uçak kaza japonya sefer
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX