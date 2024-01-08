VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"2040'a kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlayacağız"
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
BM: İsrail Gazze'de 1,9 milyon kişiyi yerinden etti
İŞKUR, 2023'te 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 73 ölü, 99 yaralı getirildi
"39 ilçede deprem çalışması yapacağız" Kurum: Tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız
08 Ocak 2024 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 10:00:00

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 161'e çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 161'e yükseldi.

NHK'nin haberine göre, İşikava eyaleti yetkilileri, ocak ayının ilk haftasında medyana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 161'e çıktığını, 103 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

Öte yandan yetkililer, depremin etkili olduğu bölgelerde süren yoğun kar yağışından dolayı hasarlı binalara karşı uyarılarda bulunurken Japonya Meteoroloji Ajansı, insanları, ulaşım sistemlerinde aksamalar, elektrik telleri ve ağaçlarda kar birikintisinin yanı sıra diğer olası tehlikelere karşı teyakkuzda olmaya çağırdı.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.

Etiketler : japonya deprem ölen
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Barıştılar

Barıştılar
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX