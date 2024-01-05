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05 Ocak 2024 Cuma 08:15:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 08:15:00

Japonya'daki depremlerde can kaybı 92'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldi.

Yarımada bölgesinde bugün yerel saatle 00.04'te 4,4, 08.06'da 4, 09.27'de 4,1 ve 09.39'da 4,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü belirtildi.

240'TAN FAZLA KİŞİNİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 92 kişinin yaşamını yitirdiğini, bölge genelinde 300'den fazla yaralının tedavi gördüğünü açıkladı.

Bölge genelinde 40'tan fazla kişinin enkaz altında olduğu, kapanan yollar nedeniyle 700'ü aşkın kişinin farklı noktalarda mahsur kaldığı kaydedildi.

Eyalet genelindeki 165 okul ve tesiste kısmi hasar saptandığı, yaklaşık 33 bin kişinin 370 tahliye notasında konakladığı duyuruldu.

Noto Yarımadası genelinde süren yağışların toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Bölge genelindeki 30 bin eve elektrik ve 80 bin eve su tedarikinde sorun yaşandığı, 240'tan fazla kişinin akıbetinin bilinmediği belirtildi.

SDF PERSONELİNİN SAYISI ARTIRILDI

Arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personel sayısının 4 bin 600'e yükseltildiği belirtildi.

SDF'ye ait helikopterlerin ihtiyaç malzemelerinin tedariki için kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : japonya işikawa noto yarımadası deprem
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