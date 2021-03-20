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20 Mart 2021 Cumartesi 15:12:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 15:12:00

Japonya'daki büyük depremin ardından tsunami uyarısı

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Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulunuldu.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.

Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

Etiketler : japonya deprem miyagi
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