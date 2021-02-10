  • BIST
    1547.11
  • Dolar
    7,0549
  • Euro
    8,5681
  • Altın
    417,3380
İstanbul
12 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pasifik'te 7.9 büyüklüğünde deprem
Japonya'da şırınga sorunu! Milyonlarca koronavirüs aşısını çöpe atacaklar
Ukrayna: Düşürülen uçakla ilgili Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı incelenecek
Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararını eleştirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 479 bin 810'a çıktı
Çin'in keşif aracı 'Tienvın-1' Mars'ın yörüngesine girdi
Oktay: İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur
İstanbul'a son yılların etkili kar yağışı geliyor!
"Türkiye'yi en büyük 10 ülke arasına sokacağız"
"Bana meydan okuma haddini bil!"
CHP'de istifa dalgası! İki eski vekil İnce ile hareket edecek
Bakan Selçuk: 84,1 milyon lira ödeme yapıldı
"Cumhurbaşkanımızın gönlünden geçen, uzaya kadın astronotun gitmesi"
Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
Başkan Erdoğan'dan partilere yeni anayasa çağrısı
Mesajlar sahte çıktı! Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar
İşsizlik rakamları açıklandı
Binalar birbirine yaslanarak ayakta duruyor
Miras kalan kalede yaşamak istiyorlar
Muğla'da 'ölümsüzlük mantarı'nı buldu
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı
İstanbul'a kar çok yaklaştı... Meteoroloji gün verdi
Gizli belgeler sızdırıldı: 300 milyon dolarlık kripto para çaldı!
Trump'ın azil yargılamasında yeni gelişme
10 Şubat 2021 Çarşamba 19:29:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 19:29:00

Japonya'da şırınga sorunu! Milyonlarca koronavirüs aşısını çöpe atacaklar

ABONE OL

Japonya'da şırınga sorunu nedeniyle Pfizer/BioNTech aşısının milyonlarca dozunun çöpe atılacağı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanı Tamura, ülkedeki standart şırınganın aşı şişeciklerinin en dibinde kalan altıncı dozu çekemediğini duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele sürerken, salgına karşı geliştirilen aşılardaki teslimat ile yaşanan krize bir de şırınga sorunu eklendi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19'a karşı 144 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı almak için anlaşma yapan Japonya'da şırınga krize açtı. Ülkedeki şırıngaların büyük çoğunluğunun aşıların tutulduğu küçük şişelerin en dibinde kalan dozu çekemediği, bu yüzdende her bir şişedeki milyonlarca altıncı dozun çöpe atılacağı ifade edildi.

AŞILAMA KAPASİTESİ 60 BİNE DÜŞTÜ

Öte yandan, Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, ülkede kullanılan standart şırıngaların şişeciklerdeki son dozu alamadığını ve bunu yapabilen şırıngalara da yeterli sayıda sahip olmadıklarını söyledi. Japon devlet ajansı Kyodo'ya konuşan Sağlık Bakanı Tamura'nın "Japonya'daki şırıngalar sadece beş dozu çekebiliyor. Altı doz alabilen şırıngalarımızın hepsini kullanacağız ama bu tabii ki, yapılan aşı sayısı arttıkça yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı. Tamura, Pfizer aşı şişesindeki 6'ıncı ve son dozu çekemeyen şırıngalarındaki teknik problemden dolayı aşı kapasitesinin 60 milyon kişiye düştüğü ifade edildi.

ABD VE AB ÜLKELERİNDE DE YAŞANMASI TAHMİN EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Tamura açıklamasında, "Japonya'da kullanılan şırıngalar yalnızca beş doz alabilir. Altı doz alan şırıngaları kullanacağız ancak elbette zamanla bu yeterli olmayacak" dedi. Hükümetin, tıbbi ekipman üreticilerinden özel şırıngaların üretimini artırmalarını talep edeceği belirtildi. Diğer yandan ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde de yeterli sayıda bulunmadığını, bu durumun ölü olan şırıngalarının tedariki konusunda yeni bir yarışın başlatabileceği düşünülüyor.

Etiketler : Japonya Avrupa ülkeleri Sağlık Bakanı Tamur
Cansu arınma kampında!

Cansu arınma kampında!
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık

Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
‘Hamlet'in ikilisi

‘Hamlet'in ikilisi
Uğur ile ayrıldık

Uğur ile ayrıldık
14 Şubat sürprizi

14 Şubat sürprizi
Sokaktaki canlara yardım

Sokaktaki canlara yardım
Dilan Çiçek Deniz: Kadın hikayesi istedim geldi

Dilan Çiçek Deniz: Kadın hikayesi istedim geldi
Aşk yasağına imza atmışlar

Aşk yasağına imza atmışlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER