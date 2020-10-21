Japonya'nın kutsal sayılan koruma altındaki Nara geyikleri için pirinç kepeğinden kraker üretildi

Kyodo ajansının haberine göre, ülkenin batısındaki Nara eyaletinde bulunan, 1000'den fazla geyiğin serbestçe dolaşabildiği Nara Park'ta turistlerin kullanıp attığı plastik poşetler bu hayvanların sağlığı bakımından tehdit oluşturuyordu.

Bir grup yerel tasarımcı, bu sorunu çözmek amacıyla pirinç kepeğinden besleyici ve şekersiz kraker ve krakerlerin konulması için poşet üretti.

"Şika Senbei" ismi verilen krakerler, park ve yakınlarındaki mağazalarda satılıyor. Krakerlerin ambalajı da geyiklerin sindirimine uygun.

Ürünleri geliştirenlerden Matsukawa Hidetoşi, "Nara'da geyikler turizmi destekliyor. Biz de hem onları koruyoruz hem de marka olarak Nara ekonomisine katkıda bulunuyoruz." dedi.



