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Japonya'da ''beni-koji'' paniği:
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27 Mart 2024 Çarşamba 08:47:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 08:47:00

Japonya'da ''beni-koji'' paniği:

Kaynak: AA

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Japonya'da takviye diyet gıdası 'beni-koji' tüketen 100'ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Japonya'da Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastaların çoğunun "böbrek rahatsızlığından" şikayet ettiği aktarıldı.

Japon firma, ülke geneli çeşitli bölgelerde söz konusu ürünü piyasadan toplatma kararı aldığını açıkladı.

BAKANLIK ACİL DENETİM YAPACAK

Sağlık Bakanlığı, ürünü tüketenlerden iki kişinin hayatını kaybettiğini, ölüm sebebi için tetkiklerin sürdüğünü duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden birinin, Nisan 2021-Şubat 2024 arası bu ürünü tükettiği tespit edildi.

Bakanlık, markanın ürün kategorisindeki yaklaşık 6 bin mamulün "sağlığa zararına yönelik" acil denetimler yapacak.

Resmi Kyodo ajansı, 2023 yılında firmanın 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya satışını gerçekleştirdiğini aktardı.

Etiketler : japonya takviye hastane
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