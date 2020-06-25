25 Haziran 2020 Perşembe 08:03:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 08:03:00
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
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Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tokyo'nun doğusundaki Çiba'da, 6,2 büyüklüğünde deprem oluştu.
Yerel saatle 04.47'de, 30 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başkent metropolü ve çevre eyaletlerde hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
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