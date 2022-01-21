Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı
Kaynak: AA
Japonya'da Kovid-19'a karşı Pfizer aşısının 5-11 yaş arasındakilere uygulanabilmesi onaylandı.
Sağlık Bakanlığı, aşının 5-11 yaş arası çocuklara uygulanmasına izin verdi. Söz konusu aşı halihazırda 12 yaş ve üstüne uygulanıyordu.
Kyodo ajansı, bu yaş aralığına Mart 2022 itibarıyla uygulanmaya başlanacak aşının ilk aşamada 8 milyon çocuğu kapsayacağını bildirdi.
Pfizer, Japonya'da 5-11 yaş aralığına yönelik aşı izin başvurusunu Kasım 2021'de yapmıştı.