Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdular

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemenin, kuzeybatıdaki Tongchang-ri bölgesinden yerel saatle 11.05'te yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Ordumuz, izleme ve teyakkuz hazırlığını güçlendirirken, ABD ile yakın işbirliği içinde pozisyonunu sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.

Japonya, azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzenin, havada 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düştüğünü duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı İno Toşiro, yaptığı açıklamada, denemeyi "tamamıyla kabul edilemez" olarak niteledi.

Tokyo hükümeti, füzenin, Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü ve bölgedeki hava ve deniz unsurlarında hasar oluşmadığını bildirdi.

Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının hafta başında başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürecek "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekti.