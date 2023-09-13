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13 Eylül 2023 Çarşamba 11:56:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 11:56:00

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2 balistik füze fırlattığını duyurdu

Kaynak: AA

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Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, açıklamasında, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi yönüne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

Füzelerin başkent Pyongyang'ın Sunan bölgesi yakınlarında yerel saatle 11.43 ve 11.53 arasında fırlatıldığı belirtildi.

Japonya hükümeti, füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü ve bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarında hasar saptanmadığını açıkladı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, füze denemesini kınadı ve Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye protesto notası verildiğini söyledi.

Denemelerin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'ya giderek, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğinin kamuoyuna yansıması sonrası yapılması dikkati çekti.

Etiketler : Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Kuzey Kore Balistik füze Doğu Denizi
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