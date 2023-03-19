Ekonomi güvenliği için yakın işbirliği yapacaklar

Japonya ve Almanya ekonomi güvenliği için yakın işbirliği yapacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

İki lider, 50 dakika süren görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz, burada yaptığı konuşmada, her iki ülkenin Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel krizlerin ortaya çıkardığı ekonomik bağımlılıklardan doğru dersler çıkarmaya istekli olduğunu söyledi.

Kişida da iki ülkenin, hukukun üstünlüğüne dayalı ve serbest bir uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesi için işbirliğini artıracağını belirtti.

Yarı iletken, çip ve batarya gibi stratejik alanlarda nüfuzu artırmayı istediklerini belirten Kişida, dayanıklı tedarik zincirlerinin kurulmasında tecrübe paylaşımı yapacaklarını kaydetti.

Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamada, iki ülkenin, ekonomi güvenliği için işbirliğini güçlendirme ile ikili savunma işbirliği faaliyetleri için yasal bir çerçeve oluşturulması konularında anlaştığı belirtildi.

Ayrıca Kişida ve Scholz, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı sert yaptırımların ve Ukrayna'ya yönelik güçlü desteğin sürdürülmesinde mutabakata vardı.