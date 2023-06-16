VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye elektronik seçime hazırlanıyor
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu
TÜSİAD, Bakan Şimşek'e ekonomide atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı
Borsa güne yükselişle başladı
Diyarbakır'daki arazi kavgasıyla ilgili 5 gözaltı
YKS'de ilk oturum TYT yarın yapılacak
16 Haziran 2023 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 09:30:00

Japonya ulusal savunmayı finanse etmek için havuz fonu yasası çıkardı

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'da parlamento, ulusal savunma harcamalarının önemli oranda artırılmasını finanse edebilmek amacıyla havuz fonu kanunu çıkardı.

Japonya hükümeti, Pasifik'te Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri ve Çin'in nüfuzunu artırma teşebbüsleri karşısında, ulusal savunmasını tahkim ediyor.

Japonya Danışman Meclisi (Sangiin) hükümetin savunma harcamalarındaki önemli artışın bir kısmının karşılanması için havuz fonu oluşturulması amacıyla yasa çıkardı.

Yasa doğrultusunda, devlet varlıklarının satılması ve devlet bütçesinin bazı özel hesaplarındaki fazla finansmanı aktarma yoluyla fon finanse edilecek.

İktidar, NATO ülkeleriyle orantılı olarak savunma harcamalarını 2027 mali yılına kadar, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'si ya da daha yukarısına taşımayı hedefliyor.

Japonya hükümeti, yasa çerçevesinde, vergi dışı toplanan gelirleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde kullanılması doğrultusunda, ulusal savunma harcamaları için ayırabilecek.

Etiketler : japonya savunma finans havuz fonu yasası
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum
Turneye başladı

Turneye başladı
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması
Leyla Feray: Disiplinli biriyim

Leyla Feray: Disiplinli biriyim
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı

Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı
Kızının odasını hazırlıyor

Kızının odasını hazırlıyor
Hayali İngilizce albüm

Hayali İngilizce albüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX