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07 Eylül 2022 Çarşamba 10:39:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 10:39:00

Japonya ülkeye günlük yeni yolcu giriş sayısını 50 bine çıkardı

Kaynak: AA

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Japon hükümeti, Kovid-19 salgını kaynaklı sınır kapısı önlemlerini hafifletme kararı aldı.

Hükümetin kararı doğrultusunda bu sabah itibarıyla sınır önlemleri hafifletilerek 20 bin seviyesindeki günlük yeni yolcu giriş sayısı 50 bine yükseltildi.

Japonya vatandaşları dahil 3 doz aşılı yolculardan seyahat öncesi Kovid-19 testi talep edilmeyecek.

Herhangi bir ülkeden çıkışlı yabancı turistler rehbersiz turlar eşliğinde Japonya içinde seyahat edebilecek.

Hükümet, yeni dönemde salgın tedbirleriyle sosyoekonomik faaliyetlerin dengeli yürütülmesi politikasını uygulamayı hedefliyor

Son 24 saatte virüsten 320 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da son bir günde Kovid-19 kaynaklı 112 bin 198 vaka kaydedildi.

7. dalga yaşanıyor

Tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı 2021'de 245 bin 900 yabancı ziyaretçi ülkeye giriş yapmış; bu, 1964 sonrası en düşük sayı olarak kayda geçmişti.

Kovid-19'un 6. dalgasının yaşandığı şubatta virüs kaynaklı 4 bin 900 ölüm kaydedilmişti.

7. dalganın yaşandığı ülkede geçen ay virüs kaynaklı 7 bini aşkın can kaybı gerçekleşmişti.

Etiketler : Japonya sosyoekonomik faaliyetler Kovid-19
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