VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TMO stokları ramazanda oluşabilecek spekülatif fiyat artışlarına karşı hazır
HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak
İstanbul Otogarı can çekişiyor! İBB makyaj yapıp bıraktı
60 milyar dolarlık pazarın yolu açıldı
Orta Doğu ülkelerinin çoğunda ramazan yarın başlıyor, bazılarında ise bugün hilal gözlenecek
Tarım ve Orman Bakanlığı "suda sıfır kayıp" için seferberliğe devam ediyor
THY'nin yarınki Marsilya seferi grev nedeniyle iptal edildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde 191 binanın enkazı kaldırıldı
ABD, İsrail'in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Borsa güne yükselişle başladı
YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı adaylarının imza süreci başladı
AYM'den HDP'nin talebine ret
TCDD, deprem bölgesinin ihtiyaçları için seferlerini sürdürüyor
Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarına soruşturma
Brent petrolün varil fiyatı 74,69 dolar
Avrupa'nın LNG kapasitesinin yarısından fazlası 2030'da atıl kalma riski taşıyor
Bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi
İlk iftarı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yapacak
Japonya, Ukrayna'ya ölümcül olmayan ekipman tedarik edecek
Instagram, arama sonuçlarına reklam koymaya başladı
Küresel piyasalar Fed'in para politikası kararlarına odaklandı
"On bir ayın sultanı" ramazan başlıyor
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon! 21 şüpheli yakalandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alacak
22 Mart 2023 Çarşamba 10:15:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 10:15:00

Japonya, Ukrayna'ya 30 milyon dolarlık ölümcül olmayan ekipman tedarik edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rus saldırılarının sürdüğü Ukrayna'ya 30 milyon dolarlık ölümcül olmayan ekipman tedariki taahhüt etti.

Resmi Kyodo ajansına göre Kişida, Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde, bu ülkeye yönelik yeni desteği açıkladı.

Başbakan Kişida, NATO fonu aracılığıyla, Ukrayna'ya 30 milyon dolar değerinde ölümcül olmayan ekipman tedarik edilmesini taahhüt etti.

Görüşmeye ilişkin ortak basın açıklamasına göre iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında işlenen "savaş suçlarının" cezasız bırakılmaması konusunda anlaştı.

Japon Başbakan görüşmede, Zelenskiy'i, mayıs ayında Hiroşima kentinde ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesine çevrim içi katılmaya da davet etti.

Kiev ziyareti sonrası Kişida, Buça kentine de uğradı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Kiev ziyareti sonrası Japon Başbakan'ın Polonya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Etiketler : japonya ukrayna ölümcül olmayan ekipman

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX