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17 Mart 2023 Cuma 19:37:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 19:37:00

Japonya uçağı Pakistan'dan Türkiye'ye çadır taşıdı

Kaynak: AA

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Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Pakistan'dan çadır ve benzeri acil yardım malzemelerini taşıyan Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine ait uçak, İncirlik Hava Üssü'ne ulaştı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Hükümetimiz, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, başta Japonya Uluslararası Acil Yardım Ekibi'nin sevk edilmesi olmak üzere Türkiye'ye çeşitli yardımlarda bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Pakistan'da bulunan çadır gibi acil yardım malzemelerinin Türkiye'ye ulaştırılması konusunda koordinasyon yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait KC-767 özel nakliye uçağıyla, bugün İncirlik Hava Üssü'ne sevkiyat sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu çalışmanın aynı zamanda Japonya'nın NATO ile işbirliği içinde yürüttüğü ilk uluslararası acil yardım faaliyeti olduğuna da işaret edilerek, "Japonya, bir deprem ülkesi olarak sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak NATO ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sürdürmek ve gerekli yardımı sağlamak niyetindedir." mesajı verildi.

Etiketler : Japonya deprem NATO Pakistan

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