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16 Mart 2022 Çarşamba 18:06:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 18:06:00

Japonya: Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Japnya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem görüldü.

JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunami" uyarısı yaptı.

Etiketler : Meteoroloji Japonya deprem
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