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06 Şubat 2023 Pazartesi 17:57:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 17:57:00

Japonya, Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'ni Türkiye'ye gönderiyor

Kaynak: AA

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Japonya, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye dileklerini ileterek Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'ni deprem bölgesine göndereceğini açıkladı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Japonya'dan gönderilmesi planlanan Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçak bugün Haneda Havalimanı'ndan havalanıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacak.

Ekibin, Türkiye saatiyle yarın saat 06.25'te İstanbul Havalimanı'na varmasının planlandığı belirtilen açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye dilekleri iletildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İnsani perspektif ve Türkiye ile dostane ilişkiler dikkate alınarak Japonya, acil insani yardım sağlama kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama etkinliğinde 18 kişilik ön ekibin Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Büyükelçi Güngen, Japonya'nın sahil güvenlik, itfaiye, sağlık personelinden oluşan destek unsurlarının gelecek günlerde Türkiye'ye gönderilmeye devam edeceğini belirtti.

Etiketler : Japonya Dışişleri Bakanlığı Türkiye

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