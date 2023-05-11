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11 Mayıs 2023 Perşembe 18:08:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 18:08:00

Japonya'nın güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu

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Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 22.33'te oldukça sığ sularda meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı yakın bölgede bulunan Okinawa eyaletinin bazı kentlerinde de hissedildi.

Etiketler : japonya meteoroloji deprem
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