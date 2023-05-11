Japonya'nın güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
Japonya'nın güneybatısındaki Miyakojima Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 22.33'te oldukça sığ sularda meydana gelen depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntı yakın bölgede bulunan Okinawa eyaletinin bazı kentlerinde de hissedildi.
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