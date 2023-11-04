VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Nepal'e taziye
Terörden tutuklu Demirtaş'a selam gönderdiler: CHP'de zihniyet değişmedi
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı: "Tedbirli ve dikkatli olun"
MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Başkan Erdoğan'a Rize'de sevgi seli: Coşkuyla karşılandı
Türkiye'nin ilk nekropol müzesi açıldı
04 Kasım 2023 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 11:15:00

Japonya, Gazze'ye yardımların girebilmesi için İsrail'e "saldırılara ara vermesi" çağrısı yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girebilmesi amacıyla İsrail'e, "saldırılara ara vermesi" çağrısı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Kamikawa Yoko, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e düzenlediği ziyarette, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir araya geldi.

Bakan Kamikawa, 40 dakika süren görüşmede, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girebilmesi için İsrail'den "saldırılarına ara vermesini" istedi.

Söz konusu krizde, tarafların uluslararası hukuka uygun hareket etmesi gerektiğini belirten Kamikawa, rehinelerin derhal salıverilmesi çağrısı yaptı.

Kamikawa, Batı Şeria'daki Ramallah kentinde, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinde ise Japonya'nın, Gazze Şeridi'ne 65 milyon dolarlık insani yardım göndereceğini bildirdi.

Görüşmede Japon Bakan, ülkesinin, İsrail-Filistin krizinde, "iki devleti çözüm kararlılığının değişmediğini" vurguladı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, el-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : filistin gazze şeridi israil japonya yardım
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Ameliyattan kurtuluş yok

Ameliyattan kurtuluş yok
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX