Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'dan depremzedeler için yardım kampanyası
Kaynak: AA
Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağış kampanyası düzenledi.
Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağış kampanyası düzenledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftasında Consadole Sapporo ile oynanan karşılaşma öncesi Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için stat önünde futbolcuların katılımıyla bağış toplandı.
Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'da görev yapan Alman teknik direktör Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima'nın taraftarları ise "Geçmiş olsun Türkiye" pankartı açtı.
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