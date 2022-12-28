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28 Aralık 2022 Çarşamba 10:15:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 10:15:00

Japonya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 önlemlerini geri getiriyor

Kaynak: AA

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Japonya, Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçtiği Çin ana karasından gelen yolcular için sınır kapısı önlemleri uygulamaya başlayacak.

Japon hükümeti, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Çin'de Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçtiğine yönelik açıklaması sonrası önlem alıyor.

Başbakan Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüs vakalarının Çin ana karasında artmasına yönelik endişe taşıdıklarını belirtti.

Çin'e ait kamu ve özel kuruluşların açıkladığı vaka sayılarındaki farklılığa dikkati çeken Kişida, "Detaylı durumun anlaşılması zor ve Japonya'da endişe artıyor." dedi.

Japon Başbakan, Kovid-19 hastalarının "ülkesine hızlı akışını" önlemek amacıyla, Çin ana karasından gelecek yolculardan Kovid-19 testi isteneceğini kaydetti.

Yeni karar doğrultusunda 30 Aralık'tan itibaren gelen yolcularda testi pozitif sonuçlananlar 7, virüs belirtisi taşımayanlar 5 gün süreli karantinaya girecek.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen haftaki açıklamasında, Çin'de artan vakalar için "Bu ciddi hastalığa dair artan vakalardan endişe duyuyoruz." demişti.

Japon hükümeti, Kovid-19 nedeniyle 2 yıldan fazla süre ülke sınır kapılarında uyguladığı sınır önlemlerini ekim ayında kaldırmıştı.

Etiketler : japonya çin kovid19 yolcu önlem
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